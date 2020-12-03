В Мурманской области процент мусора, который направляется на захоронение, в настоящее время составляет до 73%

Заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин с рабочим визитом посетил «Экотехнопарк» в Междуречье. Основная цель поездки – контроль исполнения показателей нацпроекта «Экология». Кроме того, подведение предварительных итогов года в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Нацпроект нацелен на сокращение объёмов отходов, которые направляются на захоронение. Мурманская область успешно справляется с созданием и совершенствованием системы обращения с ТКО.

По итогам прошедшего периода 2020 года региональным оператором собрано 244755, 81 тонны ТКО. На полигон ТКО в Междуречье из них поступило 87791,33 тонны, которые здесь сортируются и отправляются на переработку и утилизацию.

В «Экотехнопарке» Юрий Сердечкин ознакомился с работой мусоросортировочной линии, здесь в этом году извлечено около 23 тысяч тонн фракций для дальнейшей переработки. Это составляет 9.4% от общего объема отходов, собранных в регионе. Далее часть вторсырья направляется на дальнейшую переработку: в Мурманске, Санкт-Петербурге и Москве заполярный мусор становится основой для изготовления пластиковой тары, картонных изделий и прочего. Каналы реализации вторсырья продолжают развиваться.

«В этом году удалось сделать многое. Учитывая просьбы жителей, а также для модернизации сбора отходов регоператор произвел замену порядка 53% контейнеров по всей области: 6516 пластиковых баков преимущественно закрытого типа. Из них 2870 установлено в Мурманске, остальные – в городах Апатиты, Кировск, Мончегорск, Оленегорск, ЗАТО Североморск и в Ловозерском районе. Парк техники, которая занимается вывозом мусора, также обновляется. В Мурманской области появились 28 новых современных мусоровозов. Наши обязательства по нацпроекту мы уже выполнили и ждем новых целевых показателей. Я смотрю на этот вопрос достаточно позитивно, потому что совокупных мощностей Экотехнопарка и мурманский завода по термической обработке отходов достаточно, чтобы обработать весь объём отходов, производимых в регионе. В наших ближайших планах – усовершенствовать логистическую цепочку обращения с отходами, чтобы существенно сокращать объём отходов, направляемых на захоронение», – отметил Юрий Сердечкин.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, процент мусора, который направляется на захоронение, составляет до 73%, с 2021 года процент начнёт снижаться, а к 2023 году уменьшится до 47% благодаря изменению схемы потоков ТКО.