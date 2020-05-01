В Мурманской области продлён режим повышенной готовности

На территории Мурманской области режим повышенной готовности продлён до 11 мая включительно. Обязательное соблюдение правил самоизоляции сохраняется.

Ранее выданные справки от работодателя, разрешающие гражданину в период самоизоляции покидать дом и ходить на работу, автоматически продляются с 30 апреля до 11 мая включительно.

Люди, занятые на беспрерывном производстве, госслужбе и других предприятиях, которые не остановили деятельность из-за коронавируса, могут продолжить пользоваться ранее оформленным пропуском (справкой) с работы, заполненным работодателем в установленной форме. Переоформлять справку не нужно.

Исключение составляют только предприятия, возобновившие свою деятельность после 30 апреля, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.