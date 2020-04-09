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Мурманская область. Арктика (16+)09.04.20 13:30

В Мурманской области продлён срок действия справок, подтверждающих право региональных льготников на приобретение единого социального проездного билета

Продлён срок действия справок, подтверждающих право региональных льготников на приобретение единого социального проездного билета (ЕСПБ). Соответствующие изменения в Положение о едином социальном проездном билете внесены нормами постановления правительства Мурманской области от 07.04.2020 № 182-ПП.

Напомним, право региональных льготников – ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, лиц старшего возраста, не относящихся к льготным категориям – на приобретение ЕСПБ устанавливается в том числе на основании справки центра социальной поддержки населения.

Ранее справка подтверждала такое право в течение шести месяцев с месяца ее выдачи. Теперь для сокращения личных обращений граждан старшего возраста в центры социальной поддержки населения в период распространения COVID-19 сроки действия таких справок, выданных в период с октября 2019 года по 8 апреля 2020 года, продлены по 31 декабря 2020 года включительно. Таким образом, граждане, имеющие на руках справки, выданные в указанный период, могут предъявлять их при покупке ЕСПБ в течение всего года.

Срок приобретения ЕСПБ для северян, которые только планируют получить соответствующие справки в центрах занятости, также изменен – с шести месяцев до одного года, пишет Министерство труда и социального развития Мурманской области

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