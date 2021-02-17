В Мурманской области продлена самоизоляция для старшего поколения

В Мурманской области режим самоизоляции для граждан 65+ сохраняется до 4 марта включительно. В отношении работающих пенсионеров принято решение о продлении сроков оплаты больничных листов также до 4 марта. Речь идёт о гражданах возраста 65+, которые работают, не перешли на дистанционный формат и не находятся в отпуске.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, листки нетрудоспособности будут выдавать на основе данных, направленных работодателями в Фонд социального страхования, дополнительные сведения или документы предоставлять не нужно.

Постановление губернатора Мурманской области №17-ПГ подписано и опубликовано.