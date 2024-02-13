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Мурманская область. Арктика (16+)13.02.24 12:30

В Мурманской области продлены стимулирующие денежные выплаты для медработников

Для обеспечения доступности оказания медицинской помощи, привлечения и удержания медицинских специалистов в регионе правительством Мурманской области продлены ежемесячные стимулирующие денежные выплаты отдельным категориям работников государственных областных учреждений здравоохранения. Соответствующее постановление подписал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Мы продолжаем комплексную работу по привлечению и сохранению квалифицированных медицинских специалистов в регионе. Стимулирующие денежные выплаты продлены отдельным категориям работников, оказывающим первичную медико-санитарную и скорую помощь. Размер ежемесячной денежной выплаты составляет до 10 тысяч рублей», – отметил заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, дополнительной поддержкой обеспечиваются участковые врачи-терапевты, врачи-педиатры, врачи общей практики и участковые медсёстры, медицинский персонал фельдшерско-акушерских пунктов, а также врачи, фельдшеры и медицинские сёстры скорой медицинской помощи.

Также стимулирующие выплаты распространяются на медицинских работников отдаленных малокомплектных амбулаторий, специализированной санитарно-авиационной скорой медицинской помощи.

Финансирование производится за счёт средств областного бюджета и средств обязательного медицинского страхования.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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