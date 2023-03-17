В Мурманской области продлевается приём заявок на конкурс «Экспортёр года»

АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» продлевает приём заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в региональном этапе конкурса «Экспортёр года» до 24 марта 2023 года. Конкурс направлен на стимулирование и развитие экспортно-ориентированных предприятий Заполярья.

В ходе рассмотрения конкурсной документации члены экспертной комиссии определят победителей в восьми номинациях: «Экспортёр года в сфере промышленности»; «Экспортёр года в сфере агропромышленного комплекса»; «Трейдер года»; «Экспортёр года в сфере услуг»; «Экспортёр года в сфере высоких технологий»; «Прорыв года»; «Экспортёр года на международных электронных торговых площадках»; «Самая успешная женщина-экспортёр».

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, победители конкурса в каждой номинации будут награждены памятными дипломами и ценными призами, среди которых могут быть сертификаты на покупку авиабилетов для участия в международных мероприятиях, организуемых Центром поддержки экспорта. Почётное награждение финалистов состоится в апреле.

Ознакомиться с условиями конкурса можно на сайте Центра поддержки экспорта Мурманской области.