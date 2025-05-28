В Мурманской области продлят до 2028 года компенсационные выплаты за аренду жилья отдельным категориям медработниковТоп востребованных профессий и высоких зарплат в летних вакансиях Мурманской области от hh.ru
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)28.05.25 13:00

В Мурманской области продлят до 2028 года компенсационные выплаты за аренду жилья отдельным категориям медработников

Данная мера была принята по решению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в 2023 году со сроком реализации до конца 2025 года для сохранения кадрового потенциала областных медицинских организаций.

Она предусматривает предоставление отдельным категориям медицинских работников дополнительной меры социальной поддержки в виде компенсационной выплаты на возмещение стоимости аренды жилого помещения по договору на территории Мурманской области.

Учитывая высокую востребованность данной меры соцподдержки среди медицинских работников, по инициативе главы региона на рассмотрение депутатов Мурманской областной Думы был вынесен законопроект о продлении компенсации стоимости аренды жилья медработникам, привлеченным в регион до конца 2028 года. Предельный размер компенсационной выплаты за прожитый месяц по договору аренды жилья составляет до 25 тысяч рублей.

«На рассмотрение депутатов Мурманской областной Думы был вынесен законопроект, который продлевает срок действия закона, устанавливающего социальные гарантии в виде компенсационных выплат аренды стоимости жилья отдельным категориям медицинских работников. Срок действующего закона истекает 31 декабря 2025 года, поэтому по инициативе главы региона мы просим подлить срок действия этого закона еще на три года, поскольку данная мера соцподдержки очень популярна среди медицинских работников. В текущем году этой мерой уже пользуются более 440 человек», – отметила заместитель министра здравоохранения Мурманской области Виктория Эрисе.

Это позволит увеличить привлекательность Мурманской области среди врачей, среднего медицинского персонала, а также будет способствовать повышению доступности медицинской помощи для жителей нашего региона.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, в 2023 году указанной мерой соцподдержки воспользовались 271 медицинский работник, в 2024 году – 476.

Финансовые средства на реализацию данного проекта учтены в региональном бюджете.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Каждый третий соискатель в ИТ-сфере – зумер: исследование «BIA Technologies» и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Марина
21.05.25 15:46
Добрый день Подскажите пожалуйста, личный кабинет военнослужащего не обновляется с 03.03.2025 Являюсь женой участка СВО *** День добрый! На сайте Минобороны проводятся технические работы. Они прин
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Татьяна
05.05.25 13:31
Здравствуйте. А почему вы пишете, что Забег.РФ 19 мая, если он 24 мая? *** День добрый! Вы зашли на сообщение за 2024 год. В то время это мероприятие проходило 19 мая. И Вы правы, в этом году «За
Комментарий к новости:СПОРТИВНАЯ АФИША
Viktor Pavlov
04.05.25 08:59
Пояснили бы, а как они пролетели от Украины до Заполярья необнаруженными? Такое расстояние преодолеть бумажный самолётик не сможет...
Комментарий к новости:Над территорией Мурманской области сбили три украинских БПЛА
-Правовая консультация (18+)Как грамотно попросить повышение ЗП, чтобы повысить шансы на успех? Рекомендации экспертов hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Хроники московского быта». Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Топ востребованных профессий и высоких зарплат в летних вакансиях Мурманской области от hh.ru-PRO Валюту (16+)Доллар США укрепляется к евро и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)Системный оператор и «ТГК-1» внедрили дистанционное управление мощностью Верхне-Туломской ГЭС-12-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 мая-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)В России начинает действовать реестр должников по алиментам
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»