В Мурманской области продлят до 2028 года компенсационные выплаты за аренду жилья отдельным категориям медработников

Данная мера была принята по решению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в 2023 году со сроком реализации до конца 2025 года для сохранения кадрового потенциала областных медицинских организаций.

Она предусматривает предоставление отдельным категориям медицинских работников дополнительной меры социальной поддержки в виде компенсационной выплаты на возмещение стоимости аренды жилого помещения по договору на территории Мурманской области.

Учитывая высокую востребованность данной меры соцподдержки среди медицинских работников, по инициативе главы региона на рассмотрение депутатов Мурманской областной Думы был вынесен законопроект о продлении компенсации стоимости аренды жилья медработникам, привлеченным в регион до конца 2028 года. Предельный размер компенсационной выплаты за прожитый месяц по договору аренды жилья составляет до 25 тысяч рублей.

«На рассмотрение депутатов Мурманской областной Думы был вынесен законопроект, который продлевает срок действия закона, устанавливающего социальные гарантии в виде компенсационных выплат аренды стоимости жилья отдельным категориям медицинских работников. Срок действующего закона истекает 31 декабря 2025 года, поэтому по инициативе главы региона мы просим подлить срок действия этого закона еще на три года, поскольку данная мера соцподдержки очень популярна среди медицинских работников. В текущем году этой мерой уже пользуются более 440 человек», – отметила заместитель министра здравоохранения Мурманской области Виктория Эрисе.

Это позволит увеличить привлекательность Мурманской области среди врачей, среднего медицинского персонала, а также будет способствовать повышению доступности медицинской помощи для жителей нашего региона.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, в 2023 году указанной мерой соцподдержки воспользовались 271 медицинский работник, в 2024 году – 476.

Финансовые средства на реализацию данного проекта учтены в региональном бюджете.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/