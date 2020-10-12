В Мурманской области продлят «налоговые каникулы»

На оперативном совещании в правительстве региона обсудили законопроект о продлении «налоговых каникул». В Мурманской области установлена нулевая налоговая ставка при применении упрощенной и (или) патентной системы налогообложения для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.

Налогоплательщики, выбравшие упрощенную систему налогообложения, вправе применять нулевую налоговую ставку в течение двух налоговых периодов со дня регистрации, выбравшие патентную систему – не более двух налоговых периодов в течение двух лет.

«За четыре года этим правом воспользовались около 500 впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Мы считаем, что продление «налоговых каникул» на территории Мурманской области до 1 января 2024 года своевременно для наших предпринимателей и поможет поддержать бизнес, а также вывести из «тени» тех физических лиц, которые работают без регистрации», – подчеркнула заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

На территории Мурманской области «налоговые каникулы» в производственной сфере распространяются на сельское и лесное хозяйство, охоту, рыболовство и рыбоводство, обрабатывающие производства; в социальной сфере – на деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, образования и туризма. К научной сфере отнесены профессиональная, научная и техническая деятельность. Сфера бытовых услуг включает торговлю и ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения; деятельность по предоставлению персональных услуг населению (парикмахерские, косметические, химическая стирка и чистка одежды, физкультурно-оздоровительные услуги), пишет региональное Министерство информационной политики.