В Мурманской области продолжает расти соискательская активность – кто больше других нуждается в новой работе прямо сейчас?

Аналитика показывает, что прямо сейчас представители 13 из 27 профессиональных сфер Мурманской области находятся в активной фазе поиска работы и подработки. Лидерами по числу новых резюме и выходу на рынок труда за последнее время стали специалисты сферы консультирования – они разместили на 25,2% резюме больше, чем в начале лета.

Аналитики hh.ru проанализировали динамику активности соискателей Мурманской области за последнее время. Выяснилось, что за месяц жители области стали на 2% чаще выходить на рынок труда. Таким образом, необычно высокая активность соискателей этим летом продолжает держаться в Мурманской области.

«Если сравнить соискательскую активность жителей Мурманской области, в этом году по сравнению с прошлым, мы увидим общую тенденцию роста – люди стали чаще выходить на рынок труда, интересоваться подработкой, а также мониторить ситуацию и развивать карьерную траекторию. Так, сейчас жители Мурманской области разместили на hh.ru уже на 17,1% резюме больше по сравнению с июльскими показателями 2021 года. При такой ситуации работодатели могут оперативно находить нужных сотрудников и закрывать вакансии, а бизнес не простаивает в поисках персонала. Важно, что несмотря на рост числа соискателей, резкого увеличения конкуренции за рабочие места, и как следствие сложностей с поиском новой работы, пока не наблюдается», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад (наглядно на графике).

Аналитика показывает, что прямо сейчас представители 13 из 27 профессиональных сфер Мурманской области находятся в активной фазе поиска работы и подработки. Лидерами по числу новых резюме и выходу на рынок труда за последнее время стали специалисты сферы консультирования – они разместили на 25,2% резюме больше, чем в начале лета. Ещё активно ищут работу сервисные специалисты (+15,7% новых резюме), выпускники вузов и студенты (+11,3%), специалисты по управлению персоналом (+8,1%), администраторы и специалисты по безопасности (по 4,4% резюме в каждой сфере).

В свою очередь снизили активность на данный момент и стали меньше интересоваться трудоустройством мурманчане, имеющие опыт работы в сфере «Домашний персонал», специалисты сферы искусства, а также госслужащие и специалисты из области автобизнеса.

Среди регионов СЗФО наибольшая активность соискателей, которым срочно требуется работа, за месяц зафиксирована в Псковской области (+10% новых резюме за месяц), в Калининградской области (8,8%) и в Новгородской области (8,1%). Жители этих регионов обогнали по активности на рынке труда и поиску новой работы москвичей (+3,3% новых резюме за месяц), краснодарцев (+6,7%) и ярославцев (+6,3%).

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