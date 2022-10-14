В Мурманской области продолжает расти спрос на персонал. Что ждёт рынок труда дальше?

Наиболее заметное падение спроса на персонал в регионе произошло в следующих профессиональных сферах: «Искусство, развлечения, масс-медиа» (здесь в сентябре было открыто на 18% меньше вакансий), «Управление персоналом, тренинги», «Страхование» и «Высший менеджмент» (по -15%), а также в сфере «Инсталляция и сервис» (-7%).

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, подвела итоги сентября на рынке труда Мурманской области: за месяц количество вакансий в регионе увеличилось на 2,2% по сравнению с августом.

Спрос на персонал в Мурманской области прирастал на протяжении всех летних месяцев, в сентябре этот тренд сохранился (наглядно на диаграмме).

За последний месяц наиболее заметно выросло количество вакансий и как следствие спрос на новых работников в юридической сфере (предложений о работе здесь стало на 31% больше, чем в августе), в финансовой сфере (+24% новых рабочих мест), сфере фитнеса и красоты (+16%), а также в сфере туризма (+15%).

Наиболее заметное падение спроса на персонал в регионе произошло в следующих профессиональных сферах: «Искусство, развлечения, масс-медиа» (здесь в сентябре было открыто на 18% меньше вакансий), «Управление персоналом, тренинги», «Страхование» и «Высший менеджмент» (по -15%), а также в сфере «Инсталляция и сервис» (-7%).

«Рынок труда реагирует изменения не одномоментно, вероятнее всего, влияние частичной мобилизации наиболее ярко проявится в октябре. Сегодня происходит масштабная перестройка работы HR-отделов: все организации независимо от форм собственности обязаны проводить определённые мероприятия в рамках мобилизационной подготовки, в том числе вести воинский учёт граждан по месту их работы или учёбы. Некоторые компании в связи с этим даже открывают дополнительные вакансии для специалистов по мобилизационной работе. Но в целом сейчас подбор новых людей - далеко не первоочередная задача.

Чего ждать от рынка труда в наступившем месяце? Во-первых, возможно увеличение числа вакансий, предлагающих временную занятость и оформление по срочному трудовому договору – работодателям будут необходимы люди на замену призванным на военную службу по мобилизации. Во-вторых, может усилиться дефицит кадров в тех профессиональных сферах, где в большей степени занято трудоспособное мужское население — это производство, транспорт, строительство.

В-третьих, на фоне усиления нехватки кадров работодатели могут стать более лояльными к соискателям без опыта работы, а также к людям старшей возрастной категории. Помимо прочего, нельзя не учитывать и общее эмоциональное состояние людей, которое неминуемо влияет на продуктивность. Работодателям сегодня следует внимательно относиться к своим сотрудникам: на непроработанный постковидный синдром и тревогу по поводу экономической нестабильности накладываются новые потрясения, а в некоторых случаях – и дополнительная нагрузка», - комментирует Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru.