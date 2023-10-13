В Мурманской области продолжает расти спрос на персонал. Что ждёт рынок труда дальше?

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, подвела итоги сентября на рынке труда в регионе: за месяц количество вакансий в регионе увеличилось на 2% по сравнению с августом, также на 38% по сравнению с осенью 2022 года.

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, подвела итоги сентября на рынке труда в регионе: за месяц количество вакансий в регионе увеличилось на 2% по сравнению с августом, также на 38% по сравнению с осенью 2022 года.

Спрос на персонал в Мурманской области прирастал на протяжение семи из девяти месяцев этого года и в октябре этот тренд сохраняется (наглядно на диаграмме).

За последний месяц наиболее заметно выросло количество вакансий и как следствие спрос на новых работников в сферах «Наука, образование» (+43% новых рабочих мест), «Страхование» (+17%), «Домашний, обслуживающий персонал» (+13%), закупки (+12%), а также в области финансов и бухгалтерии (+11%). Осенью продолжился рост спроса на рабочий персонал (+8%). Востребованы в Мурманской области работники транспорта, строительства, специалисты по продажам.

Падение спроса на персонал в регионе произошло в 11 профессиональных сферах: «Спорт, салоны красоты (-40%), в области искусства (-2%), сократилось число вакансий для маркетологов (-16%), медицинских работников (-15%), юристов (-12%), а также в сфере управления персоналом (-9%), безопасности (-9%), IT (-8%), инвестиций (-8%), розничной торговли (-3%), добычи сырья (-2%).

«В последние несколько лет внешние и сопутствующие им внутренние события оказывали крайне негативное влияние на рынок труда России. Ковид, снижение рождаемости и миграционный отток только усилили кадровый голод, который и без того был обусловлен неотвратимыми факторами. Ситуация на рынке труда в России продолжает развиваться драматично, и прогнозы экспертов неутешительны: несмотря на экономический подъём, бизнесу придётся в ещё большей степени испытать на себе всю жёсткость дефицита персонала. За последний годы кадровые проблемы перестали быть исключительно сложностями HR-департаментов отдельных компаний. Предприятия, которые приняли участие в опросе ЦБ РФ, называют нехватку персонала ключевым фактором, ограничивающим производственную активность.

Если оценить статистику вакансий и резюме на hh.ru, то сегодня она также отражает весьма тревожные для работодателей тренды. Кривая динамики вакансий с начала этого года резко устремилась вверх, существенно опережая темпы двух последних лет. На фоне такой бурной активности работодателей число резюме от соискателей в целом по стране, напротив, демонстрирует отрицательную динамику: −3% по отношению к сентябрю прошлого года. В Мурманской области, наоборот, положительная динамика резюме: +4% год к году. В результате разрыв между спросом и предложением продолжает нарастать и достигает пиковых значений.

Эта картина характерна не только для аудитории hh.ru, она в полной мере отражает ситуацию на рынке труда в целом для разных категорий персонала: синих и белых воротничков, сотрудников с опытом и без, граждан РФ и мигрантов и так далее. Как следствие, работодатели получают меньше откликов, чем рассчитывают», - комментирует Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru (наглядно на графике).

«Если посмотреть на график с динамикой вакансий и резюме, может показаться, что в июле мы нащупали точку выхода из этой ситуации. То есть число резюме вроде стало подрастать, а рост вакансий начал немного притормаживаться. Но, к сожалению, нет. Тренд сохраняется: в сентябре активные вакансии продолжили рост, а активные резюме — не ровное движение. Возможно, их динамика будет не под таким острым углом, как раньше, и слава богу. Потому что дальнейшее увеличение разрыва между спросом и предложением, не побоюсь этого слова, станет просто коллапсом для рынка труда», - отмечает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности.