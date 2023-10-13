Кататься будут все! Инфраструктуру горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» дополнят две новые канатные дорогиМурманск наравне с другими городами России стал участником акции сбору макулатуры «БумБатл»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)13.10.23 12:00

В Мурманской области продолжает расти спрос на персонал. Что ждёт рынок труда дальше?

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, подвела итоги сентября на рынке труда в регионе: за месяц количество вакансий в регионе увеличилось на 2% по сравнению с августом, также на 38% по сравнению с осенью 2022 года.

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, подвела итоги сентября на рынке труда в регионе: за месяц количество вакансий в регионе увеличилось на 2% по сравнению с августом, также на 38% по сравнению с осенью 2022 года.

Спрос на персонал в Мурманской области прирастал на протяжение семи из девяти месяцев этого года и в октябре этот тренд сохраняется (наглядно на диаграмме).

За последний месяц наиболее заметно выросло количество вакансий и как следствие спрос на новых работников в сферах «Наука, образование» (+43% новых рабочих мест), «Страхование» (+17%), «Домашний, обслуживающий персонал» (+13%), закупки (+12%), а также в области финансов и бухгалтерии (+11%). Осенью продолжился рост спроса на рабочий персонал (+8%). Востребованы в Мурманской области работники транспорта, строительства, специалисты по продажам.

Падение спроса на персонал в регионе произошло в 11 профессиональных сферах: «Спорт, салоны красоты (-40%), в области искусства (-2%), сократилось число вакансий для маркетологов (-16%), медицинских работников (-15%), юристов (-12%), а также в сфере управления персоналом (-9%), безопасности (-9%), IT (-8%), инвестиций (-8%), розничной торговли (-3%), добычи сырья (-2%).

«В последние несколько лет внешние и сопутствующие им внутренние события оказывали крайне негативное влияние на рынок труда России. Ковид, снижение рождаемости и миграционный отток только усилили кадровый голод, который и без того был обусловлен неотвратимыми факторами. Ситуация на рынке труда в России продолжает развиваться драматично, и прогнозы экспертов неутешительны: несмотря на экономический подъём, бизнесу придётся в ещё большей степени испытать на себе всю жёсткость дефицита персонала. За последний годы кадровые проблемы перестали быть исключительно сложностями HR-департаментов отдельных компаний. Предприятия, которые приняли участие в опросе ЦБ РФ, называют нехватку персонала ключевым фактором, ограничивающим производственную активность.

Если оценить статистику вакансий и резюме на hh.ru, то сегодня она также отражает весьма тревожные для работодателей тренды. Кривая динамики вакансий с начала этого года резко устремилась вверх, существенно опережая темпы двух последних лет. На фоне такой бурной активности работодателей число резюме от соискателей в целом по стране, напротив, демонстрирует отрицательную динамику: −3% по отношению к сентябрю прошлого года. В Мурманской области, наоборот, положительная динамика резюме: +4% год к году. В результате разрыв между спросом и предложением продолжает нарастать и достигает пиковых значений.

Эта картина характерна не только для аудитории hh.ru, она в полной мере отражает ситуацию на рынке труда в целом для разных категорий персонала: синих и белых воротничков, сотрудников с опытом и без, граждан РФ и мигрантов и так далее. Как следствие, работодатели получают меньше откликов, чем рассчитывают», - комментирует Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru (наглядно на графике).

«Если посмотреть на график с динамикой вакансий и резюме, может показаться, что в июле мы нащупали точку выхода из этой ситуации. То есть число резюме вроде стало подрастать, а рост вакансий начал немного притормаживаться. Но, к сожалению, нет. Тренд сохраняется: в сентябре активные вакансии продолжили рост, а активные резюме — не ровное движение. Возможно, их динамика будет не под таким острым углом, как раньше, и слава богу. Потому что дальнейшее увеличение разрыва между спросом и предложением, не побоюсь этого слова, станет просто коллапсом для рынка труда», - отмечает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Мурманской области продолжает расти спрос на персонал. Что ждёт рынок труда дальше?
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Заведующий отделением неврологии Иван Джулай: о распространенных неврологических нарушениях. Что такое остеохондроз? Как жить с рассеянным склерозом? Симптоматика, диагностика и лечениеКардиохирурги Манолис Чармадов и Сергей Штольдер: большая операция или стентирование? Есть ли жизнь после операции на сердце?Мурманская областная Дума: ПЕРВОЕ ОСЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г. и Метелева (Бурак) А. А., заместитель советник директора МБОУ КШМ.
05.10.23 21:00
Добрый вечер, педагоги, учителя-предметники и жители города-героя. От своего имени и имени всего прославленного коллектива МБОУ Кадетской школы города Мурманска поздравляем учителя ИКТ Вячеслава Алекс
Комментарий к новости:В областном центре подвели итоги конкурса «Учитель города Мурманска 2023»
Бурак (Смирнова) Ю. Г. и Метелева (Бурак) А. А., заместитель советник директора МБОУ КШМ.
26.09.23 16:02
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе! От себя лично (матери и дочери), всего коллектива учителей-предметников МБОУ КШМ, работников бюджетной сферы МО говорим спасибо за повышени
Комментарий к новости:Зарплаты бюджетникам в Мурманской области повысят на 5,5%
Османова Нурижат Алиловна
24.09.23 09:15
Доброе утро всем. Кто это придумал и запустил - хочу сказать спасибо огромное. Очень хорошая идея для российских детей-школьников.... Мы любим Россию, мы любим и ценим человеческую жизнь, мы всегда в
Комментарий к новости:В 15 мурманских школах открылись «Парты Героев»
-Правовая консультация (18+)Проверь свои объекты»: как увидеть свою недвижимость на сайте «Госуслуги»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире00:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)00:30«Михаил Круг-60». Концерт памяти, Crocus City Hall '2022 (16+)02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ от 0 до 35% поддерживают 45% россиян-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 48 копеек, доллар подрос на 31 копейку-PRO Энергетику (18+)Мурманская область вошла в топ-5 по двум номинациям инвестиционного рейтинга в области возобновляемой энергетики-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 13 октября-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Обязательный аудит и экспертиза тарифов ЖКУ управляющих компаний может быть введён в России
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика