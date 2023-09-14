В Мурманской области продолжает расти спрос на рабочих: +41% новых вакансий по сравнению с прошлым годом. Востребованы все!

В целом по стране рост на рабочих по сравнению с началом осени 2022 года составляет +62%. На данный момент у мурманского бизнеса, ищущего сотрудников в сфере «Рабочий персонал» наиболее высока потребность в автослесарях, водителях, грузчиках, кладовщиках, машинистах, механиках, монтажниках, разнорабочих, сварщиках, сервисных инженерах, слесарях, токарях, упаковщиках и электромонтажниках (наглядно на графике).

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда в Мурманской области и выяснили, что в регионе продолжается рост спрос на рабочих на протяжение вот уже шести месяцев 2023 года и сентябрь не стал исключением.

В целом по стране рост на рабочих по сравнению с началом осени 2022 года составляет +62%. На данный момент у мурманского бизнеса, ищущего сотрудников в сфере «Рабочий персонал» наиболее высока потребность в автослесарях, водителях, грузчиках, кладовщиках, машинистах, механиках, монтажниках, разнорабочих, сварщиках, сервисных инженерах, слесарях, токарях, упаковщиках и электромонтажниках (наглядно на графике).

Возрастающий спрос на персонал наблюдается абсолютно во всех регионах СЗФО, но наиболее ярко востребованность в новых рабочих в начале осени зафиксирована в Калининградской области (+104% по сравнению в осенью 2022 года), а также в Ленобласти (+94,9%). В Мурманской области спрос на рабочих по итогам за август вырос на 41,7%.

Наблюдается также и рост предлагаемых зарплат в вакансиях для рабочих. Так, в Мурманской области работодатели, ищущие сотрудников в сфере «Рабочий персонал» за год подняли предлагаемую зарплату с 52369 до 74907 рублей. В целом по России зарплаты в вакансиях для рабочих выросли с 59798 до 89769 рублей (наглядно в таблице).