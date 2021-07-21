В Мурманской области продолжает снижаться численность населения

По предварительной оценке Мурманскстата, численность населения Мурманской области на 1 мая 2021 года составила 730,5 тысячи человек и уменьшилась с начала года на 2,4 тысячи человек, или на 0,3%.

За четыре месяца текущего года в нашем регионе родились на 183 человека меньше, чем в прошлом году (2137 чел. – в январе-апреле 2020 г., 1954 чел. – январь-апрель 2021г.). А вот смертность среди северян продолжает расти. Если за четыре месяца 2020 года в нашем регионе ушли в мир иной 3016 человек, то за этот же период текущего года – 3665 человек. Естественная убыль в нашем региона за январь-апрель этого года составила 1711 северян, а рост смертности по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 649 человек.

В январе-апреле текущего года не изменилась негативная тенденция и в миграционном процессе. В Мурманскую область за это время прибыли 8708 человек, а убыли – 9379. Миграционное снижение - 671 человек.