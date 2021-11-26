В Мурманской области продолжает снижаться численность населения

По предварительной оценке Мурманскстата, численность населения Мурманской области на 1 сентября 2021 года составила 727,7 тысячи человек и уменьшилась с начала года на 5,2 тысячи человек, или на 0,7% (сопоставимо с числом жителей Терского района или ЗАТО Видяево).

За восемь месяцев текущего года в нашем регионе родились на 250 человек меньше, чем в прошлом году (4219 чел. – в январе-августе 2020 г., 3969 чел. – январь-августе 2021г.). А вот смертность среди северян продолжает расти. Если за восемь месяцев 2020 года в нашем регионе ушли в мир иной 6016 человек, то за этот же период текущего года – 7471 человек. Прирост смертности по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 1455 человек.

Естественная убыль в нашем региона за январь-август этого года составила 3502 северянина.

В январе-августе текущего года не изменилась негативная тенденция и в миграционном процессе. В Мурманскую область за это время прибыли 18481 человек, а выбыли – 20193. Миграционное снижение - 1712 человек.