Рост номинальной зарплаты в 2022 году ожидается ниже уровня инфляцииВ Мурманской области продолжает сокращаться население
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Мурманская область. Арктика (16+)17.11.22 11:00

В Мурманской области продолжает сокращаться население

Мурманскстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-сентябре 2022 года». В ежемесячной публикации приведены оперативные статистические данные по важнейшим показателям социально-экономического положения Мурманской области.

Широко представлена информация по промышленному производству, внутренней торговле, ценам, финансовым результатам деятельности организаций, занятости и безработице, демографической ситуации в регионе.

Как сообщает статистическое ведомство, численность населения Мурманской области на 1 сентября 2022 года составила 719,5 тысячи человек и уменьшилась с начала года на 4,9 тысячи человек (на 0,7%).

В январе-августе этого года в нашем регионе умерли 5903 северянина (примерно 25 человек в день). Но это меньше показателя смертности за этот же период 2021 года – 7471. Снижение смертности в этом году на 1568 человек.

За первые восемь месяцев текущего года в Мурманской области родились 3845 малышей, что на 124 юных северянина меньше, чем за тоже время 2021 года (3969 чел.).

Естественная убыль за январь-август этого года составила 2058 человек.

За январь-август 2022 года в Мурманскую область прибыли 17325 человек (за этот же период 2021 года – 18481 чел.). А выехали с Кольского полуострова 20188 человек (за этот же период 2021 года – 20193 чел.). Миграционное снижение за первые восемь месяцев текущего года составило 2863 человека.

Надо отметить, что на демографической ситуации в нашем регионе отрицательно сказываются и негативные процессы в институте семьи. За восемь месяцев 2022 года в Мурманской области было оформлено 3125 браков, что меньше на 32 акта за этот же период прошлого года (январь-август 2021 года - 3157 единиц). А вот разводов стало больше. За январь-август у нас распалось 2484 семьи, что на 64 случая больше, чем за этот период 2021 года (январь-август 2021 года – 2420 актов).

 

 

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