В Мурманской области продолжается акция «Север помогает»

На центральный склад доставлен ценный груз из Оленегорска.

Акция «Север помогает» в очередной раз объединила горожан, бизнес, администрацию города Оленегорска и местное отделение партии «Единая Россия».

Совместно с главой города Оленегорска Иваном Лебедевым, студентами Мурманского индустриального колледжа и сотрудниками благотворительного фонда «Милосердие Севера» доставили на центральный склад в Мурманск продовольственные товары и походные печки для наших военнослужащих и мобилизованных граждан, участвующих в СВО.

Ранее, по инициативе предпринимателя Тарасовой Татьяны, каждый неравнодушный житель Оленегорска мог приобрести в магазинах нескоропортящиеся продукты и средства личной гигиены. Их необходимо было оставить в специальной корзине, откуда они были переданы в местное отделение партии и сегодня доставлены на склад.

Кроме того, в рамках проекта #ЗаРаботу студенты и преподаватели Оленегорского горнопромышленного колледжа при поддержке АО «Олкон» и предпринимателей города изготовили печки для бойцов, участвующих в СВО. Они также доставлены на склад.

«Выражаю искреннюю признательность и благодарность Татьяне Тарасовой и всем жителям Оленегорска, которые принимают участие в благотворительной акции, за отзывчивость и активную гражданскую позицию. Спасибо главе города Оленегорска Ивану Лебедеву, директору Оленегорского горнопромышленного колледжа Наталье Панас, а также заведующей отделением судоремонта и электроэксплуатации Мурманского индустриального колледжа Людмиле Кулиш за помощь и поддержку. Выражаю благодарность благотворительному фонду «Милосердие Севера» и ООО «Трансэнерго-сервис» за предоставленный транспорт и сотрудников, оказавших помощь в погрузке и доставке гуманитарного груза. Отдельные слова благодарности секретарю регионального отделения партии «Единая Россия», губернатору Мурманской области Андрею Чибису, руководителю Мурманского регионального исполкома «Единой России» Эвелине Макаровой, руководителю Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгении Чибис, а также заместителю губернатора Мурманской области Владимиру Евменькову за организацию доставки груза до адресатов. Только сообща, вместе мы сможем преодолеть все испытания, обеспечить мир и стабильность в нашей стране», - сказал секретарь Оленегорского местного отделения партии «Единая Россия» Александр Богович.

Фото предоставлено региональным отделением партии «Единая Россия».