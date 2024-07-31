В Мурманской области продолжается акция «Служу Отечеству»

Мурманская область стала одним из регионов, которые активно включились в проведение Всероссийской акции «Служу Отечеству», организованной Государственным фондом «Защитники Отечества» и Обществом «Знание». В Магнетитах с юными северянами встретились действующий участник СВО, а также ветеран специальной военной операции.

Патриотическая акция «Служу Отечеству» в рамках трека Знание.Герои стартовала в нашей стране 10 июля. До конца лета она пройдёт во всех регионах России, будут организованы встречи ветеранов СВО с молодёжью. Личные истории воинов, их рассказы о быте и о взаимовыручке, о поступках и победах – все это важные составляющие патриотической работы. Кроме того, такие дискуссии позволяют молодым людям стать сопричастными к событиям, формирующим завтрашний день нашей страны.

В июле в Мурманской области акцию приурочили к одному из главных праздников – Дню Военно-морского флота. Протяжённость морской границы России составляет почти 39 тысяч километров. И это не просто внушительная цифра, это люди, которые обеспечивают неприступность наших рубежей.

За независимое будущее самой страны сейчас идет борьба в зоне специальной военной операции. Своим опытом участия в СВО с ребятами поделились воины, один из которых получил специальность снайпера.

«По аналогии со школьной программой у снайперов также есть теоретическая часть обучения и практические занятия. С нами серьёзно занимались инструкторы. Чтобы вы понимали, работа снайпера – это, в основном, поражение труднодоступных целей на большом расстоянии», – рассказал участник СВО.

Многочисленные вопросы от ребят стали подтверждением интереса к такому открытому диалогу о главном. Стоит добавить, что акцию «Служу Отечеству» приурочили ко Дню ВМФ более 20 российских регионов.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Российское общество «Знание» ведёт свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности.

В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию «Российское общество «Знание».

Фонд «Защитники Отечества» создан по поручению президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Здесь защитникам помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Также фонд занимается вовлечением ветеранов в занятия физкультурой и спортом, паралимпийское движение, организует культурные мероприятия, проводит встречи по патриотическому воспитанию молодёжи с участием защитников Отечества.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/