В Мурманской области продолжается акция «Тепло из дома»

В рамках акции «Тепло из дома» в поддержку бойцов СВО, которая стартовала в октябре 2023 года, нашим защитникам, участвующим в специальной военной операции, передаются тёплые вязанные вещи, армейские свечи и маскировочные сети, а также проводятся мастер-классы по изготовлению наиболее востребованных на фронте изделий.

В минувший понедельник бойцам передано более 50 пар шерстяных носков, связанных волонтёрами и собранных при координации Мурманского городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил России, правоохранительных органов, а также Клуба активного долголетия (проект-партнёр Центра поддержки гражданских инициатив).

«Такие подарки всегда с особым трепетом принимаются нашими бойцами! Наступают холода, потребность в шерстяных изделиях возрастает, для нас огромная ответственность, что нам доверено передать эти тёплые вещи на фронт. Огромное сердечное спасибо всем нашим волонтёрам!», – поделилась руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Эвелина Макарова.

«Мы постоянно занимаемся сбором вязанных вручную тёплых носков и манишек, для их удобства обязательно оперативно выезжаем к нашим «серебряным» волонтёрам на дом, оказываем им содействие по различным бытовым и прочим вопросам. Эти вещи связаны с огромной любовью и заботой», – рассказал региональный координатор Центра поддержки гражданских инициатив сторонников партии «Единая Россия», депутат Мурманской областной Думы Герман Иванов.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/v-murmanskoj-oblasti-prodolzhaetsya-akciya-teplo-iz-doma