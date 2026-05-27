Мурманская область с размахом отметит 88-й день рождения: во всех муниципалитетах пройдет более 150 культурных и просветительских событийМинистерство здравоохранения Мурманской области запустило регулярный опрос граждан об удовлетворенности качеством медицинской помощи
В Мурманской области продолжается активная весенняя уборка

Более 3000 куб. метров мусора и смёта вывезено в Мурманской области за неделю.

По поручению губернатора Андрея Чибиса еженедельно проходят оперативные штабы с участием представителей органов местного самоуправления, где контролируется содержание территорий. На текущей неделе озвучены промежуточные итоги: дорожно-уборочная техника работает в штатном режиме, а для уборки дворов ежедневно привлекаются сотни сотрудников управляющих компаний.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, в муниципалитетах актуализирован состав сил и средств для уборки улично-дорожной сети, придомовых территорий и пешеходных зон. Подготовлен аварийный запас материалов и оборудования для оперативного реагирования в паводкоопасный период. На придомовых территориях ливневые канализации очищены на 91%, а дождеприёмные колодцы — на 100%.

Контроль качества уборки в весенний период осуществляется с использованием специализированной информационной системы мониторинга уборки территорий. За неделю в регионе вывезено более 3 тысяч куб. метров мусора и смета. По уборке улично-дорожной сети сформировано более 720 заданий, из них 98% уже выполнено.

Особое внимание уделяется очистке придомовых пространств. За прошедшую неделю в городе работали более 50 единиц специализированной техники и около двух тысяч работников управляющих организаций.

«Массовая уборка в регионе не ограничивается только работой коммунальных служб. В начале мая прошёл масштабный Всероссийский субботник, объединивший более 8 тысяч участников. Совместными усилиями приведено в порядок около 1 тысяча общественных пространств, вывезено свыше 6 тысяч куб. метров мусора. За активное участие жители получат в подарок рассаду для озеленения территорий», – рассказала Зинаида Середа. 

Кроме того, в апреле–мае состоялись общегородские субботники с участием свыше 12 тысяч человек. Было расчищено 3000 территорий и вывезено 10 тысяч куб. метров накопленного за зиму мусора и смёта.

Работа по наведению чистоты в Кольском Заполярье продолжается на постоянной основе под контролем профильных ведомств и регионального правительства.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Последние комментарии

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
Новые правила распределения денег от продажи ипотечного жилья при банкротстве: что изменилось с апреля 2026 года
