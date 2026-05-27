В Мурманской области продолжается активная весенняя уборка

Более 3000 куб. метров мусора и смёта вывезено в Мурманской области за неделю.

По поручению губернатора Андрея Чибиса еженедельно проходят оперативные штабы с участием представителей органов местного самоуправления, где контролируется содержание территорий. На текущей неделе озвучены промежуточные итоги: дорожно-уборочная техника работает в штатном режиме, а для уборки дворов ежедневно привлекаются сотни сотрудников управляющих компаний.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, в муниципалитетах актуализирован состав сил и средств для уборки улично-дорожной сети, придомовых территорий и пешеходных зон. Подготовлен аварийный запас материалов и оборудования для оперативного реагирования в паводкоопасный период. На придомовых территориях ливневые канализации очищены на 91%, а дождеприёмные колодцы — на 100%.

Контроль качества уборки в весенний период осуществляется с использованием специализированной информационной системы мониторинга уборки территорий. За неделю в регионе вывезено более 3 тысяч куб. метров мусора и смета. По уборке улично-дорожной сети сформировано более 720 заданий, из них 98% уже выполнено.

Особое внимание уделяется очистке придомовых пространств. За прошедшую неделю в городе работали более 50 единиц специализированной техники и около двух тысяч работников управляющих организаций.

«Массовая уборка в регионе не ограничивается только работой коммунальных служб. В начале мая прошёл масштабный Всероссийский субботник, объединивший более 8 тысяч участников. Совместными усилиями приведено в порядок около 1 тысяча общественных пространств, вывезено свыше 6 тысяч куб. метров мусора. За активное участие жители получат в подарок рассаду для озеленения территорий», – рассказала Зинаида Середа.

Кроме того, в апреле–мае состоялись общегородские субботники с участием свыше 12 тысяч человек. Было расчищено 3000 территорий и вывезено 10 тысяч куб. метров накопленного за зиму мусора и смёта.

Работа по наведению чистоты в Кольском Заполярье продолжается на постоянной основе под контролем профильных ведомств и регионального правительства.

