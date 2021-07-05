В Мурманской области продолжается благоустройство дворовых и общественных территорий

В 2021 году в Мурманской области предстоит провести работы по капитальному ремонту дворовых территорий 250 многоквартирных домов в 29 муниципальных образованиях. Об этом сегодня на оперативном совещании доложила министр градостроительства и благоустройства региона Мария Гаврилова.

«Финансирование данных мероприятий осуществляется исключительно за счёт средств областного и местных бюджетов. На эти цели предусмотрен 751 млн рублей. По состоянию на 2 июля заключены контракты по 188 многоквартирным домам на общую сумму 589,06 млн рублей, что составляет 78% от общего финансирования. По оставшимся незаключенным контрактам проводятся закупочные процедуры», – отметила профильный министр.

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году в Мурманской области будут благоустроены 16 общественных пространств в 13 городах и посёлках региона. Все проекты законтрактованы, подрядчики приступили к выполнению работ на всех объектах.

Кроме того, в этом году предстоит реализовать 8 проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, а также 3 проекта-финалиста.

«Запланирован огромный объём благоустройства, особенно с учётом того, что объекты находятся в разных муниципалитетах. Динамика по ним положительная. Но обращаю внимание, коллеги, что вы – заказчики. Внимательно следите, что происходит, контролируйте, не уходите с этих объектов. Я тоже по ним проезжаю, и министра тоже прошу за этим внимательно следить. И если какие-то сбои возникают – сразу давайте сигналы, чтобы мы к этому подключались», – подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, в 2021 году на территории 31 муниципалитета планируется обустроить 86 детских игровых и спортивных комплексов на общую сумму 333 млн рублей. В настоящее время завершён монтаж оборудования четырёх площадок за счёт средств регионального бюджета в населенных пунктах Кольского района.

Также Министерством градостроительства и благоустройства Мурманской области проведено два конкурсных отбора проектов инициативного бюджетирования для предоставления средств из областного бюджета. Предусмотрено 38,5 млн рублей на реализацию 56 проектов на территории 28 муниципальных образований.