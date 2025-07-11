В Мурманской области продолжается благоустройство общественных пространств в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

Мурманская область активно участвует в реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», включённого в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни». За шесть лет в нашем регионе благоустроены 157 общественных пространств. Благодаря Всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды в Заполярье сейчас реализовано 18 проектов-победителей.

«В текущем году в Мурманской области ведутся работы на четырёх объектах – победителях Всероссийского конкурса: завершается второй этап благоустройства Поморской набережной в Коле, обновляются городской парк имени Бровцева в Мончегорске, улица Строителей в Полярных Зорях и центральная улица Ленина в Ковдоре», – сообщила министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Элина Парамонова.

За счёт предоставления прямой субсидии Минстроя России в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» будет также отремонтирован городской парк в Североморске.

«Данный проект несомненно важен, благоустройством главного городского парка мы вносим вклад в социальное благополучие и комфорт жителей города, военнослужащих и их семей. Развитая городская среда закрытых административно-территориальных образований подчеркивает особый статус стратегически важных населенных пунктов», – подчеркнула министр.

Благоустройство общественных пространств — это не только визуальные изменения. Это инвестиции в качество жизни, комфорт и безопасность людей, в создание точек притяжения для общения, семейного отдыха, занятий спортом и проведения мероприятий. Работа, которая действительно меняет облик Заполярья.

Особое внимание в Мурманской области уделено проектам, реализуемым по мастер-планам, представленным Президенту России Владимиру Путину главой региона Андреем Чибисом в марте на Международном арктическом форуме. В Мурманске идёт переустройство улицы Ленинградской и площади Пять Углов в единое пешеходное пространство. Работы ведутся с учётом мнения горожан и предусматривают создание удобных маршрутов для прогулок, мест отдыха и проведение культурных событий. При участии местных жителей разрабатывался и проект парка в Ловозере, благоустройство которого также стартовало в этом году.

Благодаря национальному проекту и плану развития региона «На Севере – жить!» за 6 лет работы по благоустройству проводили во всех муниципалитетах Заполярья. Приведены в порядок придомовые территории 1061 многоквартирного дома, выполнен ремонт более 1200 дворовых проездов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550217/#&gid=1&pid=1