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Мурманская область. Арктика (16+)06.08.25 12:30

В Мурманской области продолжается диагностика региональных дорог

Специалисты проводят комплекс работ по обследованию дорог, используя современные технологии и оборудование, установленные на специализированных передвижных лабораториях. Такие мероприятия направлены на своевременное выявление и учёт дефектов дорожного покрытия для формирования планов будущих ремонтов, повышения эффективности управления транспортной инфраструктурой, а также актуализации базы данных геоинформационной системы автомобильных дорог.

Работы включают ряд технологических этапов:

- подготовительный этап: сбор исходных данных и подготовка оборудования;

- геодезическая съёмка: точное определение географических координат участков автодороги;

- видеофиксация: детальная видеосъёмка дорожного полотна для последующего анализа состояния покрытия;

- обнаружение дефектов: фиксация трещин, ям, выбоин и других повреждений;

- контроль геометрии дороги: измерение ширины полос, радиусов поворотов и уклонов трассы;

- оценка эксплуатационных характеристик: продольная ровность дорожного покрытия, глубина колейности, коэффициент сцепления колес автомобиля с дорогой, интенсивность транспортных потоков, прочность конструкций дорожного полотна и уровень освещения покрытия;

- анализ других показателей согласно требованиям ГОСТ.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, своевременная диагностика дорог необходима для повышения безопасности дорожного движения. В дальнейшем будет сформирован актуализированный электронный банк данных по состоянию автомобильных трасс.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551415/#&gid=1&pid=1

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