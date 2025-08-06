В Мурманской области продолжается диагностика региональных дорог

Специалисты проводят комплекс работ по обследованию дорог, используя современные технологии и оборудование, установленные на специализированных передвижных лабораториях. Такие мероприятия направлены на своевременное выявление и учёт дефектов дорожного покрытия для формирования планов будущих ремонтов, повышения эффективности управления транспортной инфраструктурой, а также актуализации базы данных геоинформационной системы автомобильных дорог.

Работы включают ряд технологических этапов:

- подготовительный этап: сбор исходных данных и подготовка оборудования;

- геодезическая съёмка: точное определение географических координат участков автодороги;

- видеофиксация: детальная видеосъёмка дорожного полотна для последующего анализа состояния покрытия;

- обнаружение дефектов: фиксация трещин, ям, выбоин и других повреждений;

- контроль геометрии дороги: измерение ширины полос, радиусов поворотов и уклонов трассы;

- оценка эксплуатационных характеристик: продольная ровность дорожного покрытия, глубина колейности, коэффициент сцепления колес автомобиля с дорогой, интенсивность транспортных потоков, прочность конструкций дорожного полотна и уровень освещения покрытия;

- анализ других показателей согласно требованиям ГОСТ.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, своевременная диагностика дорог необходима для повышения безопасности дорожного движения. В дальнейшем будет сформирован актуализированный электронный банк данных по состоянию автомобильных трасс.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551415/#&gid=1&pid=1