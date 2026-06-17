В Мурманской области продолжается дорожная кампания в муниципалитетах в рамках народной программы «На Севере — жить!»

В рамках народной программы «На Севере — жить!» в этом году запланирован ремонт более 80 объектов на дорогах местного значения в муниципалитетах региона.

В населённых пунктах Терского округа начались ремонтные работы. Подрядные организации уже приступили к выравниванию дорожного полотна на трёх участках Умбы: улице Северной (в направлении кладбища, 400 метров), Ударников, а также Горной — от дома №56 до улицы Приморской. Кроме того работы ведутся в сёлах Варзуга и Кашкаранцы.

Всего в план ремонта-2026 в Терском округе включены объекты, отобранные с учётом пожеланий жителей: участки улиц Ударников, Северной, Пионерской, Горной, Совхозной и улицы Ключевой в Умбе; в Варзуге — ремонт участка от региональной дороги до Успенской церкви; в Кашкаранцах — ремонт дороги в населённом пункте.

В Ковдоре также стартовали дорожные работы. Подрядная организация приступила к ремонту автомобильной дороги на улице Строителей. На текущем этапе подрядная организация выполняет демонтажные работы. Специалисты уже убрали часть старого бордюрного камня, чтобы подготовить основание под укладку нового дорожного покрытия. Работы идут в соответствии с утверждённым графиком.

В Североморске начались дорожные работы еще на одном объекте, на улице Матросской — одном из самых востребованных проездов в городе. Ежедневно этот путь используют работники и родители воспитанников местного детского сада и кадетского корпуса.

На текущем этапе подрядчик выполняет выемку грунта для последующего формирования подстилающего слоя дорожного полотна. Общая протяжённость заасфальтированного участка составит порядка полукилометра, а площадь покрытия — более 3800 квадратных метров.

Особое внимание уделят комфорту пешеходов. По пути к детскому саду будет обустроен и заасфальтирован тротуар, а также установлены 20 опор наружного освещения.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569557/#&gid=1&pid=2