В Мурманской области продолжается дорожная кампания в рамках губернаторского плана «На Севере - жить!» и реновации ЗАТО

Вчера на оперативном совещании о ходе работ в муниципалитетах рассказала заместитель губернатора - министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова.

Как отметила глава регионального Минтранса, финансовая поддержка оказана всем муниципальным образованиям без исключения. В рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» запланировано отремонтировать 87 объектов, работы на 81 из них полностью выполнены. Дорожная кампания завершена в Терском, Ловозерском и Ковдорском округах, Апатитах, Кировске, Мончегорске, Полярных Зорях и Островном. Отремонтировано более 178 тыс. кв. метров дорожного покрытия. В Кольском, Кандалакшском, Печенгском округах, а также ЗАТО Видяево и Оленегорске дорожные работы продолжаются, в том числе и на дополнительных участках, которые включили в планы ремонтов в результате образовавшейся экономии.

В рамках программы реновации ЗАТО запланировано к ремонту 45 объектов, 11 из которых завершены: 5 – в Александровске, 3 участка улично-дорожной сети в Заозерске и 3 в Североморске.

«В Заозерске работы на объектах 2025 года завершены, однако высокий темп работ на других объектах и высвобождение ресурсов позволили подрядчику раньше установленного срока приступить к ремонту автомобильной дороги от Заозерска до Губы Нерпичья. Данный объект 2026 года, и готовность на сегодняшний день составляет уже 90%, ведётся укладка асфальта», - рассказала Юлия Полиэктова.

На сегодняшний день 8 объектов в ЗАТО находятся в завершающей стадии, процент исполнения работ свыше 90%. На 27 участках дорожные работы продолжаются. Общий объем отремонтированных участков улично-дорожной сети в рамках реновации ЗАТО составит порядка 30 километров.

Работы по ремонту дорог в муниципалитетах выполняются силами 22 подрядных организаций, которые были определены на конкурентной основе.

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области временно исполняющий полномочия главы города Мурманска Иван Лебедев доложил о ходе реализации дорожной кампании 2025 года.

В рамках президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни» и губернаторского плана «На Севере – жить!» в Мурманске запланирован ремонт 15 участков автомобильных дорог и тротуаров общей протяжённостью 16,8 км и площадью почти 318 тысяч кв. метров.

На сегодняшний день полностью завершены работы на семи объектах: Верхне-Ростинское шоссе (от улицы Домостроительной до Восточной Объездной дороги); улица Полярные Зори; проезд Связи (вдоль домов № 13 корп. 1, 2 и № 11 корп. 1, 2 по улице Старостина); проспект Героев-североморцев (от железнодорожного переезда до участка с кольцевым движением); улица Магомета Гаджиева (от улицы Свердлова до проспекта Героев-североморцев); улица Капитана Орликовой (от проспекта Кольского до дома № 39); Верхне-Ростинское шоссе (от улицы Свердлова до улицы Домостроительной).

Ещё четыре объекта находятся в высокой степени готовности (свыше 85%): проезд Нагорный; проспект Кольский (от улицы Морской до проезда Автопаркового); улица Свердлова (от проезда Михаила Ивченко до Верхне-Ростинского шоссе с проездами: вдоль дома № 6 корп. 1 к дому № 4 и от улицы Свердлова до дома № 2 корп. 4); улица Старостина (участки от Верхне-Ростинского шоссе до улицы Приозерной и от улицы Карла Маркса до улицы Мира).

На остальных участках работы выполняются в соответствии с графиком и находятся на контроле.

«До 25 сентября все работы будут завершены», – отметил Иван Лебедев, комментируя ход ремонта участка проспекта Героев-североморцев от улицы Александрова до кольцевого движения.

Кроме того, в текущем году за счёт средств местного бюджета выполнены работы по устройству пешеходной связи и проезда к Губернаторскому лицею. Общая площадь составила 2625 кв. метров. Построена пешеходная дорожка с наружным освещением от остановки «Мурманский арктический университет», а также проезд по улице Советской, включая устройство тротуара и пешеходных переходов для обеспечения безопасного движения школьников.

 

 

-

