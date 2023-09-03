В Мурманской области продолжается досрочное голосование на выборах депутатов представительных органов муниципалитетов региона

Напомним, что проголосовать досрочно могут избиратели, которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) в день голосования будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть на избирательный участок.

Как сообщает vk.com/izbirkom51, досрочное голосование проводится: в ТИК по 5 сентября, в УИК - с 6 по 9 сентября.

С учётом специфики нашего северного региона данный вид голосования достаточно востребован избирателями, работающими на крупных предприятиях с непрерывным циклом, военнослужащими и отпускниками.

Председатель Мончегорской ТИК Ольга Крикливенко отмечает, что избиратели активно голосуют досрочно. На избирательных участках все спокойно и без нарушений. В ТИК досрочное голосование проходит в спокойной обстановке, для его проведения имеется все необходимое. За ходом голосования следят наблюдатели, наиболее активными из которых являются представители КПРФ, так как традиционно досрочное голосование является причиной повышенного внимания и необоснованного ажиотажа.

Фото: https://vk.com/izbirkom51?z=photo-206140181_457240130%2Fwall-206140181_561