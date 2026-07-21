В Мурманской области продолжается голосование в региональном онлайн-проекте «Сила Севера — в людях»

По состоянию на середину июля уже более 47 тысяч северян проголосовали за своих земляков в различных номинациях. Об этом вчера в ходе оперативного совещания сообщила инициатор проекта, депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко.

Проект реализуется при поддержке губернатора Андрея Чибиса и рассказывает о заслугах и вкладе северян, которые каждый день меняют жизнь Мурманской области к лучшему.

«Уважение к человеку труда должно стать частью нашего регионального генетического кода. И народное голосование – это самая честная оценка. В проекте 21 номинация, самыми популярными стали «Золотой фонд Арктики», где подано более 160 заявок, «Дети Арктики» с более чем 140 заявками, «Доброе сердце Арктики» – почти 70», – отметила Татьяна Кусайко.

Также она рассказала о номинации, которая была добавлена уже после старта проекта: «Невозможно рассказать о силе Севера без людей, которые стоят на защите страны и региона. Поэтому появилась специальная номинация «Защитник Севера» — для военнослужащих разных родов и видов войск, и для тех, кто участвует в военно-шефской и волонтерской работе».

Губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что «Сила Севера – в людях!» – поистине народный проект, когда сами люди выбирают всех, кого считают достойными.

«Это большая цифровая доска почёта Мурманской области, и всем нам очень важно знать наших земляков и гордиться ими. Всего в проекте 21 номинация, в конкурсе участвуют более 800 северян – это 800 уникальных историй о жителях Кольского Заполярья, чьим трудом, талантом и инициативой создается настоящее и будущее Мурманской области. Приглашаем северян отдать свой голос за тех, кем может гордиться наш регион!», – отметил Андрей Чибис.

Напомним, приём заявок на участие завершился 30 июня. Голосование за финалистов проходит с 1 июля по 15 августа. Важно, что победителей выберут сами жители региона путем голосования на портале «Наш Север».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571425/#&gid=1&pid=1