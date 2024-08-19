В Мурманской области продолжается голосование за инициативы в рамках программы «На Севере – твой проект»

Сегодня, открывая оперативное совещание в правительстве Мурманской области, первый заместитель губернатора Оксана Демченко напомнила северянам о том, что до 15 сентября включительно на портале «Наш Север» идёт голосование за объекты для реализации их в 2025 году в рамках губернаторской программы «На Севере – твой проект».

«Каждый житель Мурманской области старше 16 лет может поддержать один из 237 проектов, которые инициировали сами северяне. На сегодняшний день проголосовали уже более 12 тысяч человек. Призываю всех активно участвовать в голосовании и поддержать те проекты, которые вам интересны», – сказала Оксана Демченко.

Как напоминает Министерство информационной политики Мурманской области, житель муниципального образования со статусом городского или муниципального округа имеет право проголосовать за один инициативный проект, житель муниципального образования со статусом поселения имеет право проголосовать за один проект муниципального района и за один проект соответствующего поселения.

Проекты-победители будут определены в ноябре 2024 года.

Воплощение инициатив, набравших наибольшее количество голосов, запланировано на территории Кольского Заполярья в 2025 году.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/