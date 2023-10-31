В Мурманской области продолжается ход работ по благоустройству территорий в рамках реализации стратегического плана «На Севере – жить»

Продолжая тему реализации стратегического плана «На Севере – жить», губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании 30 октября обсудил ход работ по благоустройству в регионе.

«Средняя техническая готовность дворовых территорий сегодня составляет 99%. Работы уже завершены во дворах 97 многоквартирных домов. Полностью завершён поддерживающий ремонт дворов в Мурманске и муниципалитетах области, объём которого составил 46 тысяч квадратных метров», – сообщил глава региона.

Андрей Чибис подчеркнул, что продолжается благоустройство общественных территорий, а также реализация проектов – победителей конкурса формирования комфортной городской среды и установка детских игровых и спортивных площадок.

Подробнее о ходе работ по благоустройству и срокам их выполнения доложила заместитель губернатора – министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

Фото: https://gov-murman.ru