В Мурманской области продолжается кампания по целевому набору в медицинские вузы по программам ординатуры

В Мурманской области кампания по целевому набору в медицинские вузы по программам ординатуры проводится до 28 июля. Приём документов осуществляется в электронном виде.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, в этом году заявка от Мурманской области в Минздрав России содержит 56 мест в 10 медицинских вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Архангельска и Саратова по наиболее востребованным для региона специальностям: акушерство и гинекология, аллергология и иммунология, анестезиология-реаниматология, гастроэнтерология, гематология, дерматовенерология, кардиология, неврология, нейрохирургия, неонатология, общая врачебная практика, онкология, оториноларингология, офтальмология, патологическая анатомия, педиатрия, психиатрия, психиатрия-наркология, психотерапия, рентгенология, скорая медицинская помощь, стоматология общей практики, стоматология детская, терапия, травматология и ортопедия, функциональная диагностика, хирургия, эндокринология.

С подробной информацией о порядке заключения договора о целевом обучении можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения Мурманской области в разделе «Целевое обучение».

Фото: https://gov-murman.ru