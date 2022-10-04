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Мурманская область. Арктика (16+)04.10.22 10:15

В Мурманской области продолжается кампания по капитальному ремонту многоквартирных домов

В этом году в 28 многоквартирных домах Мурманска будут заменены 75 лифтов, срок службы которых уже вышел. Ход работ на объектах проверила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

«Заменить 75 лифтов в этом году стало возможным благодаря поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ и правительства Мурманской области. В том числе работы по 73 подъёмникам проходят за счёт предоставленного кредитной организацией Фонду капремонта лимита финансирования с рассрочкой на 36 месяцев. Замена лифтового оборудования пройдет в три этапа и завершится в декабре 2022 года», – отметила Юлия Барсукова.

Сейчас подрядчик меняет 21 лифт в 8 многоквартирных домах. В первую очередь в тех, где жильцы наиболее часто жаловались на отслужившее свое агрегаты. Так, в доме №3 в переулке Якорном рабочие уже демонтировали старые конструкции и установили новые двери и каркас лифта, сейчас идёт монтаж лебёдок и других механизмов.

«Мы работаем по всей России, и могу сказать, что есть регионы, где лифты находятся в более плачевном состоянии. Обслуживание старых агрегатов было на довольно высоком уровне. А это значит, что и новые лифты окажутся в надёжных руках. Нам предстоит в крайне сжатые сроки смонтировать 21 лифт и перейти к следующему этапу. Сложностей никаких нет. Все оборудование произведено в России и уже доставлено в Мурманскую область», – подчеркнул представитель подрядной организации ООО «Лифтоматика» Андрей Горшенев.

Как сообщает региональное Министерство строительства, по договору с момента остановки старого лифта и пуска нового должно пройти не более 45 дней, иначе подрядчику грозят штрафные санкции.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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