В Мурманской области продолжается кампания по капитальному ремонту многоквартирных домов

В Мончегорске завершены работы по трём домам. Об этом сообщили в Фонде капитального ремонта Мурманской области.

«В 2025 году в Мончегорске планируется провести 26 видов работ по капитальному ремонту в 14 домах. В последние несколько дней работы были завершены ещё на трёх объектах. В частности, приведены в порядок крыши домов №4/40 на проспекте Ленина, №7/19 на улице Железнодорожной и №13 на улице Советской. В последнем доме также обновлен фасад», – отметила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

Перед проведением работ подрядчик обследовал объекты и разработал проектно-сметную документацию. На кровлях строители полностью заменили покрытие из профлиста, установили кровельные ограждения, отремонтировали вентиляционные шахты и утеплили чердачные перекрытия.

Кроме того, на фасаде дома №13 на улице Советской был приведен в порядок штукатурный слой, нанесены шпаклевка и грунтовка и лишь потом стены жилого дома были заново окрашены. Чтобы протянутые по фасаду кабельные провода не портили внешний вид, их спрятали в металлические кабель-каналы. Также были заменены окна в местах общего пользования и отливы оконных блоков, отремонтированы козырьки и сделана новая отмостка здания.

Всего же в Мончегорске уже завершён капремонт пяти многоквартирных домов. Работы по десяти домам продолжаются, ещё по трём в ближайшее время будут заключены контракты с подрядчиками для выполнения капремонта.

Как отмечает региональное Министерство строительства, с 2019 года в Мурманской области было капитально отремонтировано 2284 многоквартирных дома, в том числе в рамках стратегического плана «На Севере – жить!». В 2025 году планируется выполнить работы в 611 многоквартирных домах.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/