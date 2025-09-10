«Гольфстрим» вновь собирает мурманчан на берегу заливаВ регионах СЗФО сохраняется жёсткий дефицит врачей
В Мурманской области продолжается кампания по капитальному ремонту многоквартирных домов

В рамках стратегического плана «На Севере – жить!» в Мурманске приводят в порядок крыши и фасады 35 домов. Ход работ на объектах оценила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

«Перед нами стоит задача капитально отремонтировать 34 фасад, 24 кровли и два фундамента. Подрядчики для проведения работ уже определены. На большинстве объектов — работы в активной стадии. В частности, в этом году мы впервые выходим на капремонт 9-этажных и 14-этажных панельных домов. За время эксплуатации конструкции потеряли свои теплотехнические свойства, поэтому фасады восьми домов на улице Пономарёва и проспекте Кольском будут вентилируемые. Это позволит сохранить тепло в домах и изменит в лучшую сторону облик зданий», – отметила Юлия Барсукова.

Подрядчики пока только готовятся выйти на эти объекты.

Капремонт фасадов остальных 28 домов в Мурманске будут проведены по технологии «мокрого фасада», то есть с поэтапным ошпатлевыванием, грунтованием, оштукатуриванием и окрашиванием наружных стен. Среди них дом №31/11 на улице Софьи Перовской, где подрядчик уже восстановил кирпичную кладку и готовится к окраске. Также предстоит восстановить верхний карниз жилого здания.

В хорошем темпе идут работы и на улице Папанина, где в порядок приводят сразу 12 домов. Так, на домах №№22 и 24 обновлены фасады, капремонт крыш ещё продолжается. Близятся к завершению и работы по капремонту фасадов домов №№7, 12, 17, 20 и 21.

Как отмечает региональное Министерство строительства, из областного бюджета на капремонт 43 домов в Мурманске и Североморске выделено более 1 млрд рублей. Всего с 2019 года в Мурманской области капитально отремонтировано 2284 многоквартирных дома, в том числе в рамках стратегического плана «На Севере – жить!». В 2025 году запланированы работы ещё в 689 многоквартирных домах.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553068/#&gid=1&pid=3

Последние комментарии

Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 16:58
Приветствую всех на сайте! Я и мои коллеги по работе и общей борьбе в МБОУ "Молочненская СОШ" ознакомились с данными о финансовых результатах деятельности организаций МО в январе-июле 2025 года.
Комментарий к новости:В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась
