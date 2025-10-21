В Мурманской области продолжается кампания по капитальному ремонту многоквартирных домов

О темпах работ вчера на оперативном совещании у главы региона Андрея Чибиса рассказала генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

«В этом году мы выполняем беспрецедентный объём работ в 702 многоквартирных домах на общую суму 11,6 млрд рублей. Работы проводятся не только за счёт средств собственников, но и за счёт областного и федерального бюджетов. В том числе в рамках губернаторского плана «На Севере — жить!» в Мурманской области капитально ремонтируем 120 домов. Планируется, что капремонт на всех объектах будет начат в этом году. Однако по 377 домах работы будут завершены в 2025 году, а по остальным 325 – в 2026 году. По ним контракты на выполнение работ заключены на 97%», – сообщила Юлия Барсукова.

Как отметила глава регионального Фонда капремонта, в домах выполняется весь спектр работ, в частности запланирована замена 294 лифтов, обновление 233 фасадов, 283 крыш, 29 подвалов, 50 фундаментов и 157 подъездов, а также модернизация 553 внутридомовых инженерных систем, включая 45 индивидуальных тепловых пунктов и 109 теплообменников. По губернаторскому плану «На Севере – жить!» в Мурманской области капитально отремонтируют 120 домов и в рамках реновации ЗАТО ещё 111 объектов жилого фонда.

«Объём работ по капитальному ремонту многоквартирных домов огромный. Однако работы должны выполняться качественно и в срок. На 2026 год у нас не менее амбициозные планы и важно, настроить этот процесс, чтобы капремонт жилого фонда проходил без сбоев», – подчеркнул глава региона Андрей Чибис.

На сегодняшний день в Мурманской области с 2019 года были капитально отремонтированы 2284 многоквартирных дома, в том числе в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555510/#&gid=1&pid=6