В Мурманской области продолжается кампания по капитальному ремонту многоквартирных домов

В рамках стратегического плана «На Севере – Жить!» в Мурманске приводят в порядок крыши и фасады 29 домов. Ход работ на объектах оценили заместитель министра градостроительства и благоустройства Мурманской области Никита Нерубащенко и генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта Юлия Барсукова.

«За счёт субсидии из областного бюджета мы приводим в порядок фасады и крыши домов на 12 улицах столицы Кольского Заполярья. На преобладающем большинстве объектов работы – на завершающей стадии и объекты готовятся к приёмке. Там, где подрядчик не успел до холодов завершить мокрые процессы, установлены «тепляки», а в краску и штукатурку добавляются специальные присадки», – отметила Юлия Барсукова.

В частности, на Генералова, 13, где в порядок привели крышу и фасад, рабочие уже начали разбирать «тепляк» и готовится к сдаче объекта. По словам подрядчика, дом хотя и небольшой, но довольно старый, 1950 года постройки, и сложный. В частности, строителям пришлось восстанавливать кирпичную кладку и венчающий карниз, а также менять поврежденные элементы стропильной системы на крыше. Тем не менее, все трудности удалось преодолеть, и дом уже радует северян новой крышей и фасадом.

У домов №№11 и 17 на улице Шмидта тоже есть свои особенности. Здесь подрядчики помимо стандартных работ подготовили торцы и ниши фасада под муралы. Сейчас к работам уже приступил другой подрядчик, который монтирует архитектурно-художественную подсветку.

«Министерством градостроительства и благоустройства Мурманской области была проведена большая скрупулезная работа в части разработки концепции колористики фасадов домов. И данная колористика не только применима к городу Мурманску, но и к Мурманской области. На сегодняшний день для Североморска и Кировска данные концепции также разработаны, и палитра как раз соответствует именно арктической зоне. Завершающей частью преображения фасадов стала уже давно полюбившаяся жителям региона архитектурная подсветка. На сегодняшний день 30 объектов на территории области уже оборудованы архитектурно-художественной подсветкой, в 16 из них на территории города Мурманска. 12 объектов у нас еще в работе, но к Новому году они обязательно прекрасно засветятся. И важно отметить, что с 2021 года в рамках губернаторского плана «На Севере – Жить!» более 100 объектов, как многоквартирных домов, так и социально значимых зданий, данную подсветку получили», – отметил Никита Нерубащенко.

Процесс установки архитектурно-художественной подсветки на фасад зависит от периода строительства здания. Например, фасады домов, относящихся к эпохе сталинской архитектуры («сталинки»), отличаются большим количеством декоративных элементов и архитектурных форм, что накладывает дополнительные технологические требования и усложняет процесс. Фасады зданий эпохи хрущёвской застройки («хрущёвки») характеризуются простотой конструкцией и отсутствием сложных декоративных деталей, что позволяет применять упрощённые подходы, но при этом использовать немного другие светильники. Каждый фасад здания уникален и требует индивидуального подхода.

«В этом году наша компания работала с несколькими заводами в России. Светильники поставляли с заводов из Санкт-Петербурга, Омска и Набережных Челнов. И у нас в этом году есть маленькая премьера – мурманская. Новым поставщиком стал мурманский завод. На улице Папанина светильники уже установлены. Они называются «Протон», сделаны и придуманы в Мурманске», – рассказал руководитель подрядной организации Иван Суханов.

На монтаж одного дома обычно требуется значительное количество времени, большая часть которого уходит на подготовительные этапы: подготовка производства, закупка и доставка необходимых материалов, аренда оборудования, согласование проектной документации. Видимый финал монтажа занимает относительно короткий промежуток времени — примерно одну-полторы недели, иногда чуть больше, если речь идёт о крупном доме. Используемые светодиодные светильники характеризуются низким энергопотреблением и длительным сроком эксплуатации — пять лет гарантии и десять лет активного функционирования. Архитектурно-художественная подсветка подключается к централизованной городской сети уличного освещения и получает питание непосредственно оттуда же.

Напомним, всего с 2019 года в Мурманской области капитально отремонтированы 2284 многоквартирных дома, в том числе в рамках стратегического плана «На Севере – жить!». В 2025 году запланированы работы ещё в 702 многоквартирных домах.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558137/#&gid=1&pid=2