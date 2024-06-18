В Мурманской области продолжается капитальный ремонт многоквартирных жилых домов

Вчера в правительстве области прошло оперативное совещание, которое провёл губернатор Андрей Чибис. В режиме видеоконференцсвязи в нём принял участие председатель Думы Сергей Дубовой.

Одним из вопросов повестки дня стал ход реализации программы капитального ремонта в регионе. На эти цели в текущем году выделено порядка 9,3 миллиарда рублей. Из них около 1,7 миллиарда рублей – это субсидия областного бюджета в рамках плана «На Севере – жить!» и 3,8 миллиарда рублей – по программе реновации ЗАТО. Всего предусмотрено проведение ремонта в 579 многоквартирных домах.

- На этот год по капитальному ремонту МКД запланирован значительный объём работ, - отметил Сергей Дубовой. - Часть из них уже выполнена, ещё примерно в половине домов ремонт в настоящее время проводится, по остальным объектам контракты с подрядчиками либо уже заключены, либо находятся в стадии подписания.

Особо парламентарий выделил проведение капремонта по программе реновации ЗАТО.

- За время своей реализации эта программа уже дала значительный положительный эффект, который в ближайшие годы благодаря увеличению финансирования может только усилиться, - сказал депутат. - В ходе своих рабочих поездок в закрытые территориально-административные образования я, как правило, посещаю объекты, где ведутся работы в рамках реновации. Везде видна высокая активность и заинтересованность подрядных организаций выполнить все в срок и качественно.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30353/