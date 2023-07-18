В Мурманской области продолжается капитальный ремонт школ

Продолжается капитальный ремонт в трёх школах ЗАТО г. Североморск и школе №19 Кандалакши. Работы ведутся в соответствии с графиком.

В заполярных школах продолжается реконструкция фасадов, отделочные работы в помещениях, ремонт крыш, замена окон, благоустройство прилегающих территорий. Обновленные учреждения откроют свои двери в новом учебном году.

«Благодаря поддержке губернатора Андрея Чибиса и успешной реализации федеральных программ школы Мурманской области преображаются, становятся более комфортными. Новые условия повышают мотивацию ребят к учёбе и саморазвитию, а педагогам дают новые возможности для профессионального развития и совершенствования компетенций», – подчеркнула министр образования и науки Диана Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в Мурманской области с 2019 года капитально отремонтированы и оснащены современным оборудованием 9 школ в 8 муниципалитетах. Модернизация проводилась в рамках федерального проекта, инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и поддержанным партией «Единая Россия», плана «На Севере – жить», а также благодаря соглашениям между правительством Мурманской области и крупными предприятиями региона.

Фото: https://gov-murman.ru