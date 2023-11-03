В Мурманской области продолжается ликвидация несанкционированных свалок

Сотрудники Кандалакшского лесничества вместе со специалистами Кандалакшского Управления городским хозяйством успешно устранили свалку бытовых отходов в Кандалакшском участковом лесничестве.

В общей сложности было убрано более 60 м³ различного бытового мусора.

Как сообщает регионального Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, сотрудниками лесничеств Мурманской области проводится систематическое патрулирование лесов, целью которого является не только соблюдение гражданами пожарной безопасности в лесах, но и соблюдение санитарной безопасности. А для более обширного мониторинга и предотвращения возникновения свалок в лесах установлены фотоловушки.

Ведомство напоминает, что в регионе нарушителям правил санитарной безопасности в лесах грозит административный штраф от 500 до 20000 тысяч рублей.

Фото: https://gov-murman.ru