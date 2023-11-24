В Мурманской области продолжается ликвидация несанкционированных свалок

На землях лесного фонда в этот раз работники Ковдозерского лесничества собрали 20 кубических метров различного бытового мусора в Зеленоборском участковом лесничестве.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, сотрудниками лесничеств Мурманской области проводится систематическое патрулирование лесов, целью которого является не только соблюдение гражданами пожарной безопасности в лесах, но и соблюдение санитарной безопасности. А для более обширного мониторинга и предотвращения возникновения свалок в лесах установлены фотоловушки.

Напоминаем, что в регионе нарушителям правил санитарной безопасности в лесах грозит административный штраф от 500 до 20 000 рублей.

Фото: https://gov-murman.ru