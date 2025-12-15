В Мурманской области продолжается модернизация медицинских учреждений в рамках стратегического плана «На Севере – Жить!»

13 декабря в ходе рабочей поездки губернатор Андрей Чибис осмотрел обновленный пищеблок в Апатитско-Кировской ЦГБ, а также поликлиники в Апатитах.

В пищеблоке больницы произведена замена освещения, канализации, водопровода, отопительной системы, а также выполнен косметический ремонт. Обновление Кировско-Апатитской ЦГБ стало возможным благодаря соглашению между правительством Мурманской области и АО «Апатит».

Во взрослой и детской поликлиниках Апатитов полностью заменили инженерные сети, модернизировали системы вентиляции, установили системы контроля микроклимата и улучшили противопожарную защиту. Из федерального и областного бюджета на эти цели было выделено свыше 800 млн рублей. Также в учреждениях за счёт областного бюджета обновили мебель и медицинское оборудование на сумму более 37 млн рублей. В детской поликлинике полностью восстановили неработающий бассейн. Взрослая поликлиника отремонтирована полностью, ремонт в детской поликлинике находится в завершающей стадии.

«Такие масштабные ремонты – это, конечно, очень здорово. Огромное спасибо коллективу, потому что они находили возможность качественно вести приём пациентов в ремонтируемом здании. У жителей Апатитов и их детей теперь есть возможность получать медицинскую помощь в красивых и полностью оборудованных учреждениях. Для нас было очень важно сохранить бассейн в детской поликлинике, – необходимо, чтобы у детей была возможность реабилитации, дополнительных программ, связанных с оздоровлением, возможностью научиться плавать. Главврачу вместе с региональным минздравом ещё предстоит поработать над этим вопросом, договорились, что до конца года должны быть приняты решения, как максимально качественно использовать эту инфраструктуру», – сказал Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558691/#&gid=1&pid=14