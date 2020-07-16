Морские пехотинцы Северного флота приступили к подготовке ко Дню Военно-морского флота России18 июля будут проводиться взрывные работы в Мурманске - риски для населения отсутствуют
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)16.07.20 11:45

В Мурманской области продолжается модернизация объектов теплоснабжения региона

Министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Дмитрий Латышев посетил ряд крупных объектов модернизации систем теплоснабжения на территориях Мурманска и ЗАТО г. Североморск. В поездке также принял участие руководитель АО «МЭС» Валентин Горобцов.

Первым объектом посещения, находящимся на особом контроле, стала площадка котельной жилого района Росляково, на территории которой продолжаются работы по замене дымовой трубы. Уточненный после прошлого выездного контроля график производства работ в настоящее время выдерживается, до конца следующей недели планируется завершение заливки фундамента для монтажа новой дымовой трубы. Поставка составных элементов самой трубы ожидается в течение ближайших двух недель, при этом ее монтаж планируется осуществлять по мере их поступления.

На участке теплотрассы в районе улицы Адмирала Сизова в ЗАТО г. Североморск работы по замене трубопровода выполняются в достаточно сложных условиях пересечений с другими элементами инженерных коммуникаций, что при этом не влияет на скорость и качество их проведения.

Выдерживается и график работ по замене магистрального трубопровода в нижней части города, в районе улиц Сивко и Сгибнева. Прошедший отопительный период показал острую необходимость выполнения работ на этом участке. Оперативно проведенный администрацией муниципалитета при поддержке минэнерго и ЖКХ региона комплекс подготовительных мероприятий позволит в итоге существенно повысить качество теплоснабжения потребителей.

Как сообщает Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, в  микрорайоне Кортик участники проверили готовность оборудования к работе в предстоящем отопительном периоде и подготовку к строительству нового источника теплоснабжения.

В завершении рабочей поездки Дмитрий Латышев посетил недавно переданную в эксплуатацию АО «МЭС» котельную на улице Фестивальной в Мурманске, ранее построенную по муниципального контракту. В ходе эксплуатации объекта специалистами предприятия был выявлен ряд технологических замечаний, которые должны быть устранены до начала отопительного периода.

Практика выездного контроля хода подготовки объектов ЖКХ и энергетики к работе в осенне-зимний период в Мурманской области будет продолжена.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Безработных в России почти в 3 раза больше, чем сообщают данные официальной статистики
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
14.07.20 21:58
Вот зачем вымирающему городу всё это??? Герой передачи - архитектор с большим опытом работы в Москве... https://gov-murman.ru/info/news/345917/ Организация - частная, АНО «Центр городского развития Му
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Андрей Коровянский – о «красной зоне» в Долине Уюта и кинологическом парке
Нигора
13.07.20 08:26
Здравствуйте, а где эту помощь получают? Я многодетная мама, у меня нет нечего, живу на съёмного квартире. Можете поделиться, куда обращаться? *** Если есть компьютер, то надо перейти по этой ссылке
Комментарий к новости:15 многодетных семей в Мурманске получили денежные сертификаты на улучшение жилищных условий
Маргарита
10.07.20 10:47
Сегодня смело можно закрывать региональные Минкульт, Минспорт - реальной нет работы, перешли в виртуальную жизнь.
Комментарий к новости:Министр культуры Евгений Гоман с благодарностью покидает пост
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире14:25Мультфильмы (0+/6+)15:25«Знахарки». Документальный цикл (12+)16:20«В Мире Звезд». Документальный цикл (12+)
-PRO Деньги (16+)Розничные цены на бензин растут по всей России-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 43 копейки, евро - на 39 копеек-PRO Энергетику (18+)«Россети» построили распределительную сетевую инфраструктуру для Мурманского транспортного узла-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 16 июля-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» построит на корейской верфи СПГ-баржу для перегрузочного комплекса в Мурманске-PRO Законы (18+)С 15 июля субъекты малого и среднего предпринимательства могут обратиться за субсидией на проведение мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
05.07.20: Как вы относитесь к ежедневным сводкам эпидемической обстановке (по COVID-19) в Мурманской области?Проголосовало: 533 человека
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика