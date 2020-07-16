В Мурманской области продолжается модернизация объектов теплоснабжения региона

Министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Дмитрий Латышев посетил ряд крупных объектов модернизации систем теплоснабжения на территориях Мурманска и ЗАТО г. Североморск. В поездке также принял участие руководитель АО «МЭС» Валентин Горобцов.

Первым объектом посещения, находящимся на особом контроле, стала площадка котельной жилого района Росляково, на территории которой продолжаются работы по замене дымовой трубы. Уточненный после прошлого выездного контроля график производства работ в настоящее время выдерживается, до конца следующей недели планируется завершение заливки фундамента для монтажа новой дымовой трубы. Поставка составных элементов самой трубы ожидается в течение ближайших двух недель, при этом ее монтаж планируется осуществлять по мере их поступления.

На участке теплотрассы в районе улицы Адмирала Сизова в ЗАТО г. Североморск работы по замене трубопровода выполняются в достаточно сложных условиях пересечений с другими элементами инженерных коммуникаций, что при этом не влияет на скорость и качество их проведения.

Выдерживается и график работ по замене магистрального трубопровода в нижней части города, в районе улиц Сивко и Сгибнева. Прошедший отопительный период показал острую необходимость выполнения работ на этом участке. Оперативно проведенный администрацией муниципалитета при поддержке минэнерго и ЖКХ региона комплекс подготовительных мероприятий позволит в итоге существенно повысить качество теплоснабжения потребителей.

Как сообщает Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, в микрорайоне Кортик участники проверили готовность оборудования к работе в предстоящем отопительном периоде и подготовку к строительству нового источника теплоснабжения.

В завершении рабочей поездки Дмитрий Латышев посетил недавно переданную в эксплуатацию АО «МЭС» котельную на улице Фестивальной в Мурманске, ранее построенную по муниципального контракту. В ходе эксплуатации объекта специалистами предприятия был выявлен ряд технологических замечаний, которые должны быть устранены до начала отопительного периода.

Практика выездного контроля хода подготовки объектов ЖКХ и энергетики к работе в осенне-зимний период в Мурманской области будет продолжена.