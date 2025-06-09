В Мурманской области продолжается модернизация учреждений образования

В рамках стратегического плана «На Севере – жить!» и национального проекта «Молодёжь и дети» начался капитальный ремонт трёх колледжей. О ходе работ на объектах рассказали в Министерстве строительства Мурманской области.

«В этом году запланировано преображение не только 13 школ и двух детских садов, но и учреждений среднего профессионального образования. Капитальный ремонт уже начался в Мончегорском политехническом колледже, Мурманском строительном колледже имени Н.Е. Момота и Мурманском индустриальном колледже в Росляково. На фасадах всех трёх объектов будет предусмотрена архитектурно-художественная подсветка. Несмотря на довольно большой объём работ в учреждениях Мурманска, подрядчики должны завершить их до начала учебного года. Сроки контракта на ремонт колледжа в Мончегорска – в 2026 году», – отметила и.о. министра строительства Мурманской области Александра Карпова.

Так, за лето строителям необходимо привести в порядок фасады учебного корпуса, мастерских, общественно-бытового корпуса и общежития, а также капитально отремонтировать внутренние помещения первого и второго этажей общежития, сварочную и слесарные мастерские, спортзал и пищеблок Мурманского индустриального колледжа в Росляково. Работа уже кипит: во внутренних помещениях продолжается демонтаж старой отделки и инженерных систем, параллельно подрядчик монтирует электропроводку и выполняет штукатурные работы. На фасаде общежития строители капитально ремонтируют межпанельные швы и укладывают утеплитель.

В Мурманском строительном колледже упор в этом году будет сделан на преображение фасадов учебных корпусов №1 и 2, где расположены спортивный и актовый залы, столовая и учебные кабинеты. В перечень работ входит утепление и монтаж вентилируемых фасадов, но и капремонт входных групп, замена окон и дверей, замена осветительного оборудования и монтаж слаботочных систем видеонаблюдения. Сейчас на объекте идёт монтаж утеплителя и вентфасадов.

В Мончегорском политехническом колледже подрядчик только приступает к работам. Строителям предстоит капитально отремонтировать кровлю и фасады корпусов. В ходе работ наружные стены корпусов и переходов полностью утеплят и закроют вентилируемым фасадом. Подрядчик приступил к демонтажным работам и устройству отмостки.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в 2025 году в Мурманской области капитально отремонтируют 13 школ в Мончегорске, Видяево, Высоком, Снежногорске, Мурманске, Кировске, Заполярном и Териберке. С 2019 года в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» работы были проведены в 23 школах, в которых обучаются около 10 тысяч детей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548102/#&gid=1&pid=7