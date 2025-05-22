В Мурманской области продолжается модернизация учреждений здравоохранения

В рамках стратегического плана «На Севере – жить!» в Сафоново начался капитальный ремонт кабинета врача общей практики. Об этом сообщили в Министерстве строительства Мурманской области.

«Согласно проекту подрядчику предстоит привести в порядок входную группу сделать перепланировку и отремонтировать внутренние помещения, а также заменить внутренние инженерные сети. Сейчас на объекте идут демонтажные работы», – отметила и.о. министра строительства Мурманской области Александра Карпова.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, в 2025 году выполняется капитальный ремонт шести учреждений здравоохранения Мурманской области. Таким образом в порядок приведут больницу и две поликлиники в Апатитах, Кандалакшскую ЦРБ, а также продолжатся работы по преображению Североморской ЦРБ.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/