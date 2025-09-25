В Мурманской области продолжается модернизация учреждений здравоохранения

В рамках губернаторского плана «На Севере — жить!» в Кандалакше продолжается капитальный ремонт отделения анестезиологии и реанимации больницы в Кандалакше. Об этом сообщили в Министерстве строительства Мурманской области.

«Капитальный ремонт отделения анестезиологии и реанимации уже преодолел экватор. Подрядчик уже завершил демонтаж старой отделки и оборудования, залил черновые полы и заменил транзитные стояки теплоснабжения. Сейчас строители активно ремонтируют лестничные клетки, меняют оконные блоки, монтируют систему водоснабжения и канализацию», — отметила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

Также в отделении выстраиваются новые внутренние перегородки и идут отделочные работы. Напомним, в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и губернаторского плана «На Севере – жить!» продолжается капитальный ремонт детской и взрослой поликлиник в Апатитах.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553976/#&gid=1&pid=2