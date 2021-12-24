В Мурманской области продолжается обновление контейнерного парка. Начиная с 2020 года 73% контейнеров для сбора ТКО заменено на современные евроконтнейнеры закрытого типа. Они установлены на контейнерных площадках в Мурманске, Апатитах, Кировске, Мончегорске, Оленегорске, Ковдоре, ЗАТО г. Североморск, Ловозерском, Кандалакшском, Терском, Кольском районах.

Продолжается работа по установке сеток-накопителей для сбора отходов ПЭТ. 382 такие сетки уже установлены в Мурманске, Оленегорске, Ловозере, Мончегорске, Полярных Зорях.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, в следующем году региональный оператор планирует установить более 1000 новых контейнеров для накопления ТКО и около 200 сеток-накопителей для отходов ПЭТ в 15 населенных пунктах области.

Кроме того, обновляется и автопарк мусоровывозящих компаний. 107 современных мусоровозов ежедневно вывозят коммунальные отходы с контейнерных площадок Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/432936/#&gid=1&pid=1