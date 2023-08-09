В Мурманской области продолжается обновление контейнерного парка

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в Мурманской области – Мурманский филиал АО «Ситиматик» продолжает обновлять контейнерный парк Заполярья. С начала 2023 года в регионе установлено 843 бака различной ёмкости.

Новые контейнеры появились, в частности, в Магнетитах, Шонгуе, Молочном, Мурмашах, Кице, Лопарской, Тайболе, Пушном, Песчаном, Туломе. Большую часть установили в период улучшения погодных условий, то есть в мае-июле.

Всего за время работы АО «Ситиматик» в регионе было приобретено и установлено порядка 11,3 тысячи новых контейнеров, в их числе – пластиковые евроконтейнеры объёмом 1,1 м3, а также контейнеры «ECOBIN» объёмом 3-5 м3. В целом замена контейнерного парка на всей территории области составляет более 90%. Доля новых контейнеров, которые ежегодно приходят в ненадлежащее состояние для дальнейшей эксплуатации, связанное с их поджогами, поломкой, кражей, составляет порядка 10%.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», установку контейнеров в Заполярье, как правило, предваряют работы по дооборудованию инфраструктуры. До сих пор не все контейнерные площадки в Мурманской области отвечают современным требованиям, и в том числе учитывают особенности используемых баков. Для замены контейнерного парка одного желания мало – собственники земельных участков, на которых расположены места для складирования отходов, муниципальные власти по закону отвечают за оборудование этих участков.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».