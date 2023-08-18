В Мурманской области продолжается обновление общественного транспорта

В целях продолжения реализации мероприятий по обновлению парка подвижного состава на территории Мурманской области региональным правительством совместно с правительством Российской Федерации проводится работа по заключению трёхстороннего соглашения о предоставлении специальных казначейских кредитов.

«Мы продолжаем обновлять парк общественного транспорта. Закупаем ещё 23 автобуса, которые будут работать на регулярных маршрутах Мурманска. С учётом новой техники общественный парк столицы Кольского Заполярья будет обновлён на 79%», – сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Так, планируется приобретение транспорта, работающего на четырёх маршрутах регулярных перевозок Мурманска: №10А «ул. Героев Рыбачьего – завод «Севморпуть» – 15 ед. большого класса; №19 «ул. Крупской – Морской вокзал» - 5 ед. большого класса; №25 «Семеновское озеро – Молокозавод» - 1 ед. среднего класса; №29 «ул. Фрунзе – ул. Мира» – 2 ед. среднего класса.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, заявка Мурманской области на получение специальных казначейских кредитов одобрена в размере 300 млн рублей.

Обновление транспорта в регионе включено в стратегический план «На Севере – жить».

Фото: https://gov-murman.ru