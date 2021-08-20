В Мурманской области продолжается первая сельскохозяйственная микроперепись

Участие сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей осуществляется путём самозаполнения форм переписных листов, в том числе с использованием системы web-сбора Росстата. Некоммерческие товарищества, личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан посещает переписчик.

Как отмечает ведущий экономист отдела ИСУ Мурманскстата Бергелите И.А., наши земляки доброжелательно встречают переписчиков и охотно отвечают на вопросы небольшой анкеты. Членов некоммерческих объединений – не беспокоят, получают сведения от председателей товариществ. В ходе обследования уже опрошено две трети владельцев личных подсобных хозяйств и объединений граждан.

Сельскохозяйственная микроперепись позволит получить полную и объективную картину, характеризующую состояние сельского хозяйства на территории области и страны в целом. Первые оперативные итоги статистического наблюдения будут подведены уже в конце текущего года, а окончательные результаты станут известны в 2022 году.