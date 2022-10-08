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Мурманская область. Арктика (16+)08.10.22 16:00

В Мурманской области продолжается подготовка и обновление техники к зимнему содержанию автодорог

Для качественного содержания дорог общего пользования регионального значения Мурманской области в зимний период ООО «Север Строй» пополнила базу новой дорожной техникой. Компания обслуживает автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения: Заполярный – Сальмиярви, Мишуково – Снежногорск, Снежногорск – Гаджиево, Ура-Губа – Видяево, Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами, Североморск – Североморск-3, автоподъезды к Заозерску, Заполярному, Лавне, Междуречью, Никелю, Печенге, Линахамари, Абрам-Мысу, Белокаменке, Минькино, Ура-Губе, Североморску, Териберке, ряда автодорог на севере области.    

Так, уже приобретены и подготовлены коммунальные уборочные машины МТЗ, выполняющие работы по уборке и снегоочистке с плужно-щеточным оборудованием; фронтальные погрузчики, выполняющую расчистку территорий от снежных масс; экскаваторы, необходимые для работы на некоторых сложных снегозаносимых участках при обильных осадках и метелях; самосвалы для вывоза снежных масс с территорий населенных пунктов.   

В сентябре 2022 года также поставлены 4 комбинированные дорожные машины, выполняющие работы по подсыпке автомобильных дорог противогололедными материалами и снегоочистке; 5 мощных автогрейдеров SDLG, Case, а также Caterpillar, которые будут активно выполнять работы по срезке, расчистке и уборке снега с автомобильных дорог.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в течение октября на базу прибудет 4 комбинированные дорожные машины, выполняющие работы по подсыпке автомобильных дорог противогололедными материалами и снегоочистке; 6 фрезерно-роторных снегоочистителей СФР-1, которые предназначены для очистки твердых дорожных покрытий от снежных валунов и крупных масс снега в зимний период. Главной частью роторного снегоочистителя служит активный рабочий орган – метательная установка, предназначенная для вырезания снега из общего массива, захвата и отбрасывания снега в сторону на достаточно большое расстояние от очищаемого участка дороги.    

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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