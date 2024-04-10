В Мурманской области продолжается подготовка к началу дорожного сезона

Ранняя контрактация на выполнение дорожно-строительных работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» позволила оперативно начать подготовку к началу дорожного сезона в Мурманской области и при наступлении благоприятных погодных условий подрядчик приступит к работам.

Одним из видов обязательных работ на объектах нацпроекта является установка наружных носителей (паспортов объекта), которые информируют о том, что работы ведутся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Брендирование дорожных объектов, включённых в дорожный проект – это важное требование наряду с качеством работ, применением новых технологий и соблюдением сроков.

На информационных щитах участники дорожного движения смогут прочесть информацию об объёме ремонта, узнать организацию, которая производит работы, и номер телефона ответственного сотрудника.

После окончания всех видов работ, на отремонтированных дорогах устанавливают указатели меньшего размера, информирующие о том, что работы проходили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, такое взаимодействие с населением, выстраивание каналов обратной связи, прозрачность и открытость проводимых мероприятий – главные отличительные черты национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Фото: https://gov-murman.ru