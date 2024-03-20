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Мурманская область. Арктика (16+)20.03.24 16:00

В Мурманской области продолжается подготовка к началу дорожного сезона в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В сравнении с другими регионами страны, дорожный сезон в Мурманской области достаточно короткий, поэтому подготовка к началу дорожных работ начинается задолго до начала самих работ. Она включает в себя несколько важных этапов.

Для определения участков дорог, требующих ремонта, заблаговременно проводится осмотр и диагностика дорожного покрытия.

Своевременная контрактация объектов дорожного строительства – залог успешной реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Таким образом подрядные организации заранее могут спланировать подготовку к различным видам работ.

Кроме того, для качественного проведения работ необходимо в первую очередь подготовить всю необходимую технику, что включает в себя проверку работоспособности и обслуживание дорожных машин, диагностику оборудования. В случае необходимости проводятся ремонтные и наладочные работы.

Далее следует подготовка материальной базы и расходных компонентов. Для ремонта дорог необходимы различные материалы – асфальт, щебень, битум и др. Их наличие и готовность к использованию играют ключевую роль в своевременности проведении работ. Заказ инертных материалов осуществляется заблаговременно, в зимний период. 

Готовность асфальтобетонных заводов – важный этап подготовки к строительному сезону у дорожников. Представители заказчиков оценивают общую готовность предприятий к производству смесей по новым стандартам. Поставка асфальта осуществляется непосредственно с началом работ в летний строительный сезон, по ранее заключенным договорам. На все материалы предоставляются соответствующие паспорта соответствия, а образцы представляются заранее для проведения лабораторных исследований. Новые ГОСТы для асфальтобетона были разработаны в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Новые асфальтобетонные смеси позволяют получать материал, соответствующий требованиям к дорожному полотну.

Подготовка к началу дорожного сезона также включает в себя обучение сотрудников новым технологиям и методикам при проведении работ. 

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, на каждом объекте, в начале и в конце ремонтируемого участка, устанавливаются информационные щиты с логотипом нацпроекта «Безопасные качественные дороги», где представлены основные сведения об объекте ремонта с указанием заказчика, подрядчика, протяжённости, а также номера телефонов, по которым можно будет обращаться при возникновении вопросов.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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